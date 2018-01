Esercito Siria, abbattuto jet israeliano

BEIRUT, 9 GEN - L'esercito siriano ha annunciato, in un comunicato, che l'aviazione ha abbattuto un jet israeliano, dopo l'attacco delle forze dello Stato ebraico a postazioni militari vicino a Damasco. Lo stesso comunicato riferisce anche di aver abbattuto uno dei missili israeliani, mentre gli altri sono caduti su siti militari causando danni materiali. Non ci sono conferme da parte di Israele né dei raid in Siria né dell'aereo abbattuto.