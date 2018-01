Harry e Meghan, bagno di folla a Brixton

LONDRA, 9 GEN - Centinaia di persone hanno accolto a Brixton, nel sud di Londra, il principe Harry e la fidanzata Megan Markle che hanno visitato la radio locale Reprezent FM, molto impegnata nella formazione dei giovani. Prima di entrare negli studios, la promessa sposa del principe ha salutato e mandato baci ai tanti fan dei reali e curiosi accorsi per l'occasione. I due hanno poi incontrato i dj e gli organizzatori dell'emittente. Il loro arrivo è stato annunciato ai microfoni della radio dalla conduttrice Gloria Beyi che stava trasmettendo in diretta. Per la nuova coppia reale, sottolineano i media del Regno, si è trattato del primo impegno ufficiale dell'anno.