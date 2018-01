Trump, non credo Oprah si candiderà

NEW YORK, 9 GEN - "Non penso che Oprah si candiderà": così Donald Trump commenta le voci su una possibile discesa in campo di Oprah Winfrey alle prossime presidenziali, proprio contro il tycoon. "Sarà molto divertente", ha scherzato Trump, che ha aggiunto: "Mi piace Oprah, ho fatto uno dei suoi ultimi show".