Indipendentisti catalani davanti giudice

MADRID, 11 GEN - I tre leader indipendentisti catalani ancora in carcere con l'ex-vicepresidente Oriol Junqueras - Jordi Sanchez, Jordi Cuixart e Joaquim Forn - saranno sentiti oggi da un giudice del Tribunale supremo spagnolo che deve decidere se accettare la richiesta di rimessa in libertà. Sanchez e Forn, come Junqueras, sono stati eletti deputati catalani alle elezioni regionali del mese scorso. Il Tribunale Supremo ha respinto la settimana scorsa la richiesta di rimessa in libertà di Junqueras.