Merkel, ancora questioni da risolvere

BERLINO, 11 GEN - "Sarà una giornata difficile", è questo che annuncia la cancelliera Angela Merkel prima di cominciare la giornata decisiva per le consultazioni che potrebbero precedere il vero e proprio inizio delle trattative di governo. "Ci sono ancora delle grosse questioni che devono essere risolte", ammette Merkel "ma affronterò questa giornata con la massima energia. Le persone si aspettano da noi soluzioni e in questo spirito io lavorerò oggi". Di parere simile il suo omologo, il socialdemocratico Martin Schulz, che prima di cominciare l'incontro ha detto: "abbiamo già fatto un gran lavoro fin'ora e identificato molti punti in comune, ma ci sono ancora questioni da risolvere". Le trattative potrebbero prolungarsi nella notte. La giornata è decisiva non solo per il futuro del governo ma anche per il personale futuro politico dei due leader.