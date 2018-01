Trump vuole congelare sanzioni a Iran

NEW YORK, 11 GEN - Il presidente americano Donald Trump si appresta a prorogare il congelamento delle sanzioni verso l'Iran previsto nell'accordo sul programma nucleare di Teheran. Lo riporta il New York Times, secondo le quali Trump dovrebbe imporre una scadenza al Congresso e agli alleati europei per migliorare l'accordo altrimenti gli Stati Uniti ne usciranno. L'annuncio è atteso nelle prossime ore e dovrebbe essere accompagnato da 'sanzioni mirate' contro alcuni esponenti del governo di Teheran per corruzione e abuso dei diritti umani.