Trump annulla visita Gb ilmese prossimo

ROMA, 12 GEN - Donald Trump ha annullato una visita in Gran Bretagna il mese prossimo per inaugurare la nuova ambasciata Usa a Londra. Trump ha spiegato in un Tweet di avere preso la decisione a causa del suo disappunto nei confronti del suo predecessore Barack Obama, il quale avrebbe venduto l'attuale ambasciata per "noccioline", per costruirne una da 1,2 miliardi di dollari: "Cattivo affare - ha scritto -. Volevano che io tagliassi il nastro-NO!". Secondo il Guardian Trump ha annullato la visita per timore di proteste di massa.