India: autobus in scarpata, otto morti

NEW DELHI, 13 GEN - Almeno otto persone sono morte e più di dieci sono rimaste ferite oggi nello Stato centrale indiano di Karnataka quando un autobus per il trasporto di passeggeri si è rovesciato alla periferia della città di Hassan, finendo in una scarpata. La polizia ha aperto una indagine sulle cause dell'incidente che ha coinvolto l'automezzo, che era in viaggio fra Bangalore e Dharmasthala con a bordo 25 persone.