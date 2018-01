Trump fa checkup, 'salute eccellente'

WASHINGTON, 13 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "è in salute eccellente": a dirlo il medico della Casa Bianca che lo ha sottoposto al suo primo checkup all'ospedale militare Walter Reed, un esame completo che giunge mentre i suoi detrattori avanzano dubbi sulla sua salute mentale. Trump ha passato tre ore nella struttura, situata a Bethesda, nel Maryland, poco fuori Washington, prima di dirigersi in Florida per il weekend. Molti gli esami a cui è stato sottoposto, nessuno però di tipo psichiatrico o neurologico.