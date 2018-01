Iran, nessuna modifica accordo nucleare

TEHERAN, 13 GEN - L'Iran non accetterà mai nessun cambiamento all'accordo sul nucleare siglato con la comunità internazionale nel 2015. E' quanto riferisce il ministero degli Esteri di Teheran in un comunicato citato dall'agenzia Irna dove precisa che l'accordo "non è negoziabile". L'annuncio di Teheran avviene il giorno dopo che Trump ha rinunciato a una serie di sanzioni contro l'Iran, affermando che è l'ultima volta a meno che l'accordo sul nucleare non venga migliorato. Ma nella dichiarazione di oggi, Teheran afferma che non prenderà alcuna misura oltre agli impegni previsti nell'intesa sul nucleare.