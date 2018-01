Iraq: almeno 30 coalizioni per elezioni

BAGHDAD, 13 GEN - Sono almeno 30 le coalizioni politiche che si presenteranno alle prossime elezioni politiche in Iraq, il 12 maggio, ciò che renderà difficile formare un nuovo governo dopo la sconfitta proclamata nella guerra all'Isis. La Commissione elettorale ha chiuso questa settimana la registrazione delle coalizioni, che ha visto in particolare la maggioranza sciita spaccarsi in almeno tre grandi gruppi. Il primo ministro Haidar al Abadi, infatti, intende correre da solo, con una lista denominata Nassr (vittoria) per sfruttare la popolarità guadagnata con la sconfitta dello Stato islamico. Non ci sarà dunque un'alleanza con il suo predecessore, Nuri al Maliki, che rimarrà a capo della lista Stato di Diritto, fino ad ora il più grande blocco sciita in Parlamento. Un altro raggruppamento, Al Fatih al Mubin (Luminosa conquista), vedrà la partecipazione di numerosi ex comandanti delle milizie sciite, alcune strettamente legate all'Iran, che hanno partecipato alla guerra contro l'Isis.