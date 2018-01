Tunisia, ancora scontri e arresti

TUNISI, 14 GEN - A Siliana, Bou Arada e Medenine si sono registrati in serata disordini tra giovani manifestanti e forze dell'ordine, che hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Sei giovani sarebbero stati arrestati a Siliana. Situazione tornata in poco tempo alla normalità, secondo quanto riportano i media locali.