Gb: fidanzata leader Ukip contro Meghan

ROMA, 14 GEN - Il partito britannico anti Ue Ukip ha sospeso la fidanzata del leader Henry Bolton, l'ex modella 25enne Jo Marney, per alcuni commenti razzisti sulla futura moglie del principe Harry, Meghan Markle: lo scrive il Mail on Sunday. Il domenicale rivela in esclusiva alcuni messaggi "scioccanti" in cui la Marney definisce la Markle una "afroamericana" che "macchierà" la famiglia reale con il "suo seme" aprendo la strada a un "re nero". La modella, prosegue il domenicale, e' stata "immediatamente sospesa" dal partito la notte scorsa, dopo che il Mail on Sunday ha allertato i leader dello Ukip sui suoi messaggi. Da parte sua, Marney ha chiesto scusa spiegando che i suoi messaggi sono stati "interpretati fuori dal contesto". Nei messaggi, inviati ad un amico tre settimane prima di iniziare la sua relazione con Bolton, Marney definisce inoltre Markle - che ha la madre nera e il padre bianco - ha una "donna di facili costumi".