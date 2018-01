Atterraggio emergenza volo Ny-Tel Aviv

ROMA, 14 GEN - Un aereo della compagnia El Al partito da New York e diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv ha effettuato oggi un atterraggio di emergenza in una base militare in Canada: lo riporta il sito in lingua ebraica 0404. Il volo ELY008, partito dall'aeroporto newyorkese di JFK all'una di notte, è atterrato a Goose Bay, nella provincia di Terranova e Labrador.