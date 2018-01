Portogallo: rogo in un centro, 8 morti

ROMA, 14 GEN - Sono almeno 8 i morti in un incendio scoppiato ieri sera in un centro ricreativo di Vila Nova da Rainha, nel comune di Tondela, nel nord del Portogallo. Lo riferiscono media locali, precisando che il bilancio è ancora provvisorio. I feriti sono 35, di cui 6 in gravi condizioni. L'incendio è scoppiato mentre nel centro decine di persone stavano giocando a carte o guardando la partita Braga-Benfica in tv. All'origine delle fiamme ci sarebbe una caldaia malfunzionante.