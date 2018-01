Rajoy minaccia, avanti con articolo 155

MADRID, 15 GEN - Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha minacciato di prolungare l'applicazione dell'articolo 155 della costituzione che gli ha consentito di commissariare la Catalogna ribelle se il presidente uscente Carles Puigdemont sarà rieletto 'a distanza', senza rientrare dall'esilio in Belgio. Secondo Rajoy, se Puigdemont non rientrerà in Spagna, dove rischia l'arresto immediato, non potrà formare un nuovo governo e quindi il 155 potrebbe restare in vigore.