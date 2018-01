Netanyahu-Modi, 'mutuo riconoscimento'

NEW DELHI, 15 GEN - Il primo ministro indiano Narendra Modi ed il collega israeliano Benjamin Netanyahu in visita ufficiale in India, hanno esaminato oggi a New Delhi temi politici ed economici di interesse bilaterale e la situazione internazionale con riferimento a Medio Oriente e terrorismo. Riguardo al processo di pace israelo-palestinese, un comunicato congiunto indica che "i due premier hanno riaffermato il loro sostegno a una rapida ripresa dei colloqui di pace fra israeliani e palestinesi per arrivare a una soluzione globale negoziata su tutte le questioni principali". Essa deve essere "basata su un riconoscimento reciproco e su accordi di sicurezza effettivi, per una pace giusta e durevole nella regione". Sul terrorismo i due leader hanno ribadito che "non vi può essere alcuna giustificazione per gli atti di terrorismo sotto qualunque aspetto e hanno sollecitato misure forti contro i terroristi, le organizzazioni terroristiche, coloro che sponsorizzano, incoraggiano o finanziano il terrorismo.