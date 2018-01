Migranti: 6 cadaveri a largo Lanzarote

PARIGI, 15 GEN - I cadaveri di cinque migranti dall'Africa sub-sahariana sono stati rinvenuti su un gommone alla deriva non lontano dall'isola di Lanzarote, nelle Canarie, mentre un sesto, soccorso ancora vivo in mare, è morto poco dopo. Lo rende noto il servizio di soccorso in mare della marina spagnola. La polizia spagnola poco dopo nella stessa zona ha trovato altri 18 migranti su un'altra imbarcazione, che sono stati salvati.