Trump: ex moglie Ivana, 'è un genio'

NEW YORK, 15 GEN - Donald Trump "e' sicuramente un genio e stabile mentalmente". E "non e' un razzista, anche se di tanto in tanto puo' dire delle stupidaggini". Parola di Ivana Trump, prima moglie del presidente degli Stati Uniti, che in una intervista si schiera a difesa dell'ex marito contestando la figura del tycoon cosi' come viene dipinta nel controverso libro 'Fire and Fury' di Michael Wolff. Ivana - sposata con il magnate del mattone per 15 anni e madre di Ivanka, Donald jr e Eric - ha detto che Trump e' una persona molto organizzata e concentrata, che guida il Paese come un'azienda. Riguardo alla mania del presidente di twittare, Ivana sostiene che i post di Trump riflettono esattamente cio' che pensa.