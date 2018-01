Russia: rissa in scuola Perm, 15 feriti

MOSCA, 15 GEN - E' di 15 feriti il bilancio totale di una rissa scoppiata in una scuola di Perm, Russia centrale. Le fonti ufficiali dicono che è stato un ex alunno, espulso dall'istituto per problemi psichici e di droga, a scatenare una rissa con un suo ex compagno. Nel tentativo di separarli molti altri ragazzi sono rimasti feriti così come l'insegnante che ora versa in gravi condizioni. Il Comitato Investigativo ha mentito la versione di un assalto da parte di giovani mascherati riportata precedentemente da diversi media. Così Interfax.