Arabia Saudita: primi cinema a marzo

ROMA, 15 GEN - I primi cinema e teatri permanenti in Arabia Saudita apriranno a marzo, ma è già iniziata la proiezione di cartoni per bambini in spazi temporanei. La notizia viene riportata dal quotidiano di Riad, Arab News. Le autorità locali stanno incoraggiando l'uso di sale temporanee per proiezioni, come la sala culturale nella città di Gedda allestita con proiettore, tappeto rosso e macchina dei popcorn. "Per adesso non ci sono infrastrutture per i cinema, quindi stiamo cercando di utilizzare spazi alternativi che si avvicinino all'esperienza del cinema" ha dichiarato Mamdouh Salim che organizza proiezioni settimanali con il brand Cinema 70 in Arabia Saudita. Dopo 35 anni, le autorità saudite hanno deciso di rimuovere il divieto che bandiva i cinema nel Paese.