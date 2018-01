Ginnasta Usa Simone Biles, 'io abusata'

NEW YORK, 16 GEN - Shock nel mondo della ginnastica statunitense: Simone Biles, quattro volte oro olimpico, ha denunciato di essere stata abusata dall'ex medico della nazionale americana. "Anche io - scrive Biles, 20 anni, sui suoi account Twitter e Instagram - sono una delle tante sopravvissute che è stata abusata da Larry Nassar. Per favore credetemi, è stato molto duro dire per la prima volta queste cose e scriverle". "Ci sono molte ragioni se sono stata finora riluttante nel condividere la mia storia, ma ora so che non è colpa mia", scrive Biles sotto l'oramai famoso hashtag #MeeToo, unendosi così alle altre 140 donne che hanno già accusato Nassar di abusi come medico della nazionale di ginnastica statunitense e della squadra del Michigan State. La sentenza per sette casi di abuso è attesa questa settimana in una corte del Michigan, con Nassar che rischia l'ergastolo. E con già alle spalle una condanna in carcere pesantissima per possesso di materiale pedopornografico.