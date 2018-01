Belgio: esplosione Anversa, 2 morti

BRUXELLES, 16 GEN - I servizi di soccorso hanno estratto due persone decedute dalle macerie del palazzo crollato la notte scorsa ad Anversa. Lo scrive l'agenzia Belga, precisando che non sono ancora state identificate e quindi non si sa se sono le persone precedentemente dichiarate scomparse. Come e' noto, l'esplosione potrebbe essere avvenuta, a causa di una perdita di gas, nella cucina della pizzeria italiana 'Primavera' che si trovava al piano terra dell'edificio.