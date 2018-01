Allerta neve in nord Gb, chiuse scuole

LONDRA, 17 GEN - E' stata estesa fino a domani mattina l'allerta neve nel nord del Regno Unito, con l'avviso alla popolazione a prepararsi a nuovi disagi nei trasporti soprattutto in Scozia e nell'Inghilterra settentrionale. Lo riferisce il Met, l'ufficio meteorologico nazionale. Già la notte scorsa, centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati e sono stati costretti ad attendere l'arrivo dei soccorsi fino all'alba su varie strade scozzesi e del nord-est inglese, oltre che in Irlanda del Nord dove la situazione risulta da ieri ancor più grave. Intanto le scuole restano chiuse pure oggi in diverse località scozzesi e nordirlandesi.