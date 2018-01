Catalogna:Santamaria,no a Puigdemont bis

MADRID, 18 GEN - Il governo spagnolo prenderà "le misure necessarie" per impedire una rielezione a distanza a fine mese del presidente uscente catalano Carles Puigdemont, in esilio a Bruxelles inseguito da mandato di arresto spagnolo, ha avvertito la vicepremier Soraya Saenz de Santamaria. Per la numero 2 dell'esecutivo del premier Mariano Rajoy, Puigdemont "è giunto alla fine del suo percorso" e "non sarà presidente della Generalità". Secondo Santamaria è "impossibile" che sia investito da Bruxelles.