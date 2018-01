Accordo May-Macron su sicurezza Calais

LONDRA, 18 GEN - Accordo tra Gran Bretagna e Francia per "rafforzare la sicurezza" a Calais nell'ambito di "un approccio complessivo al problema dell'immigrazione" che prevede anche una intensificazione della cooperazione in Africa fra i due Paesi e progetti di sostegno allo sviluppo e alla stabilità degli Stati da cui i migranti partono. Così Theresa May in una conferenza stampa congiunta con Emmanuel Macron a margine del vertice di oggi. Macron ha giudicato "non soddisfacente" la situazione di Calais riguardo ai migranti accampati in Francia alle porte della Gran Bretagna e in particolare quella dei bambini non accompagnati che rappresentano "una sfida comune". La premier britannica ha confermato anche l'annunciato invio di tre elicotteri della Raf e di un rafforzamento dell'appoggio militare logistico britannico alla Francia nella "lotta al terrorismo" nel Mali, oltre ad altre iniziative condivise in Africa, citando fra l'altro l'impegno comune per la pacificazione in Somalia.