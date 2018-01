Schulz all'Spd, serve governo con Merkel

BERLINO, 19 GEN - Martin Schulz mette in guardia i socialdemocratici: se voteranno contro la Grosse Koalition domenica a Bonn "si andrà rapidamente a nuove elezioni" e il risultato per l'Spd non sarebbe positivo. Lo dice in un'intervista allo Spiegel a due giorni dalla votazione decisiva per le sorti del governo tedesco. "Se i partiti non riescono a costruire un governo, gli elettori li puniscono alle urne", aggiunge. Il partito è alle prese con un aspro dibattito interno sull'opportunità di allearsi di nuovo con Angela Merkel o meno.