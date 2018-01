Montenegro: presidenziali il 15 aprile

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 GEN - In Montenegro si terranno il 15 aprile prossimo le nuove elezioni presidenziali. Lo ha annunciato oggi il presidente del parlamento Ivan Brajovic, come riferito dai media locali. Nel caso nessuno dei candidati dovesse ottenere la maggioranza del 50% più uno dei voti, i due candidati più votati si affronteranno nel ballottaggio 14 giorni dopo. In Montenegro il presidente si elegge a suffragio universale per un mandato di cinque anni.