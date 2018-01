Catalogna: Puigdemont andrà a Copenaghen

MADRID, 19 GEN - Il presidente uscente catalano Carles Puigdemont, in esilio a Bruxelles, lascerà per la prima volta in quasi tre mesi il Belgio la settimana prossima per recarsi in Danimarca su invito dell'Università di Copenaghen, riferisce La Vanguardia. Puigdemont parteciperà a un dibattito sulla situazione politica catalana, secondo un comunicato dell'Università danese. La Spagna ha ritirato in dicembre il mandato di arresto europeo nei suoi confronti emesso il mese precedente.