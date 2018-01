Usa: torna la 'Marcia delle donne'

WASHINGTON, 20 GEN - A migliaia tornano oggi in piazza negli Stati Uniti per la 'Marcia delle donne', ad un anno esatto da quell'evento che all'indomani dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca fece pensare all'alba di un nuovo movimento. Da Washington a New York, da Los Angeles a Las Vegas oggi si replica ai tempi di #metoo e guardando alle elezioni di midterm con cui il prossimo novembre si rinnova il Congresso. Per molti degli organizzatori il messaggio diventa infatti un messaggio politico più generale, un appello alla partecipazione e al voto. E se le folle oceaniche, il fiume in piena di cappelli rosa che colpì l'immaginazione in tutto il mondo lo scorso anno può non replicarsi con gli stessi numeri e con le stesse immagini, le aspettative della 'Marcia delle donne' un anno dopo si fanno adesso più concrete puntando a un risultato anche nelle urne.