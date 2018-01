Lieberman, Hamas vuole entrare in Libano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 GEN - Hamas sta cercando di penetrare nel Libano meridionale per essere in grado in futuro di colpire Israele non solo da Gaza e dalla Cisgiordania, ma anche dal confine settentrionale. L'avvertimento, giunto dal ministro della difesa Avigdor Lieberman, e' riportato oggi con grande evidenza dalla stampa locale. Secondo Lieberman, Hamas trova difficoltà ad attaccare Israele da Gaza ''e sta cercando nuovi fronti, innanzi tutto nel Libano meridionale''. ''Quello che deve preoccuparci - ha aggiunto - e' il loro tentativo di stabilire infrastrutture terroristiche nel Libano meridionale e di tentare da la' di colpire Israele. La amicizia sbocciata all'improvviso fra l'alto dirigente di Hamas Saleh Aruri e il leader degli Hezbollah Hassan Nasrallah e' una vicenda che noi seguiamo da vicino. Ogni suo sviluppo rieceverà una risposta adeguata'' In merito Haaretz e Yediot Ahronot rilevano che una settimana fa a Sidone (Libano sud) un esponente di Hamas e' stato ferito in un attentato. Israele non ha commentato l'episodio