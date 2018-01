Israele: Pence incontra Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 GEN - E' in corso a Gerusalemme l'incontro tra il vicepresidente Usa Mike Pence, arrivato ieri sera in Israele, e il premier israeliano Benyamin Netanyahu. I due non hanno rilasciato dichiarazioni prima della riunione. Pence nel primo pomeriggio sarà alla Knesset dove parlerà ai parlamentari. I deputati arabo-israeliani hanno annunciato che boicotteranno l'intervento, anche se ancora non si sa in quale forma. La mossa è stata duramente condannata da Netanyahu. Stasera cena in residenza da Netanyahu, mentre domani Pence vedrà prima il presidente Reuven Rivlin, poi andrà al Museo della Shoah di Yad Vashem e quindi al Muro del Pianto, nella parte est della città. Per la presenza in città di Pence - che non vedrà alcun rappresentante palestinese ed Abu Mazen oggi è a Bruxelles - sono state intensificate tutte le misure di sicurezza.