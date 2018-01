Abu Mazen, Ue riconosca Stato Palestina

BRUXELLES, 22 GEN - "Facciamo appello all'Unione europea perché riconosca rapidamente lo Stato di Palestina", in quanto "non c'è contraddizione tra il suo riconoscimento e la ripresa dei negoziati" per il processo di pace. Lo ha affermato il presidente palestinese Abu Mazen al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri, nell'incontro di benvenuto con l'Alto rappresentante Federica Mogherini.