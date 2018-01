Usa: pornostar sfrutta affaire con Trump

NEW YORK 22 GEN - Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford, capitalizza su Donald Trump. La porno star, che ha confermato di aver avuto una relazione con il magnate nel 2006, ha lanciato il tour 'Making America Horny Again' ('Rendi l'America nuovamente arrapata'), prendendo spunto dal famoso slogan della campagna elettorale di Trump 'Make America Great Again'. Secondo quanto scrive il New York Post, Stormy Daniels ha fatto il tutto esaurito in un club del sud Carolina. Si è presentata sul palco con un corsetto rosa e si è scoperta il seno ballando in modo sensuale. Il proprietario dello strip club ha detto di averla ingaggiata il giorno dopo lo scoop del Wall Street Journal, secondo cui la donna avrebbe ricevuto 130mila dollari dall'avvocato di Trump per mantenere il silenzio sulla loro relazione. In un'intervista del 2011, Daniels disse che continuarono a vedersi per quasi un anno. (ANSA)