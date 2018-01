Russia: esce 'Morto Stalin', polemiche

MOSCA, 23 GEN - 'The Death of Stalin' - il film britannico di Armando Iannucci tradotto in Italia col titolo 'Morto Stalin, se ne fa un altro' e da poco sbarcato nelle sale cinematografiche - sta provocando un terremoto in Russia. Al Consiglio Pubblico presso il ministero della Cultura ha infatti avuto luogo una visione speciale della pellicola e il Consiglio, dopo aver visto il film, lo ha bollato come privo di valore storico-culturale e altresì "offensivo". Da qui la raccomandazione di posticipare la distribuzione in Russia di sei mesi, per evitare - ampiamente - la sovrapposizione con il 70esimo anniversario della vittoria a Stalingrado, che cade il prossimo 2 febbraio. Paval Pozhigailo, membro del Consiglio Pubblico, ha poi sottolineato che la visione del film non è consigliabile anche alla luce delle prossime elezioni presidenziali del 18 marzo.