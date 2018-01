Gb: arriva unità contro le 'fake news'

LONDRA, 23 GEN - Il governo Tory britannico ha annunciato la creazione di un'unità per contrastare la diffusione delle 'fake news'. Lo ha annunciato un portavoce di Downing Street, secondo cui il nuovo nucleo si occuperà di comunicazioni nell'ambito della sicurezza nazionale contrastando la "disinformazione da parte di Stati stranieri e altri soggetti". L'iniziativa, si legge sul Guardian, è stata promossa dal ministro della Difesa, Gavin Williamson, e non è ancora chiaro in quale modo Londra intenda difendersi dai presunti attacchi portati dall'estero nell'ambito dell'informazione. Secondo il Guardian online, sarà proprio il titolare alla Difesa a illustrare in Parlamento il modo in cui opererà la nuova unità. Già una commissione dei Comuni sta conducendo un'inchiesta sulle "interferenze straniere" nella politica del Regno.