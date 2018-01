Senna in piena, Parigi in allerta

PARIGI, 24 GEN - Senna, Marna e principali fiumi della Francia in piena, Parigi in allerta e militari dispiegati per aiutare la popolazione ad evacuare dai primi centri inondati, come Villeneuve-Saint-Georges, nella banlieue est parigina. A Parigi, dove l'allerta è massima per il livello della Senna, oggi oltre i 6 metri ma previsto in crescita fino a venerdì, cinque stazioni della RER, la metropolitana regionale che attraversa la capitale, sono state chiuse. Si tratta della RER C, che in buona parte costeggia il fiume, passando fra l'altro davanti alla Tour Eiffel. La sindaca Anne Hidalgo ha riunito la cellula di crisi in Comune, "restiamo estremamente vigili", ha annunciato. Il Louvre e il Museo d'Orsay, come nel 2016, hanno spostato le opere custodite nei piani sotterranei al sicuro nel timore di inondazioni. In totale sono 23 i dipartimenti francesi questa mattina in vigilanza "arancio", che precede solo di un grado la massima allerta, "rossa".