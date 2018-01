Gentiloni, percepiti come paese sano

DAVOS, 24 GEN - "Finalmente, dopo molti anni nei quali eravamo percepiti come un paese un po' ammalato, l'Italia viene percepita per come effettivamente è, ossia con grandissime potenzialità e in crescita". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni conversando con i giornalisti a margine del World Economic Forum di Davos. "Il sentimento che circola qui è 'speriamo che continui così', che questa spinta di riforme non debba essere messa in discussione e che anzi prosegua", ha detto Gentiloni, che ieri ha cenato con una decina di ad delle principali multinazionali.