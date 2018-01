Trump, pronto a interrogatorio

WASHINGTON, 24 GEN - Il presidente americano Donald Trump ha detto di non vedere l'ora di essere interrogato "sotto giuramento" dal procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller. Trump ha inoltre affermato di non ricordare di avere chiesto al vice capo dell'Fbi Andrew McCabe per chi avesse votato alle presidenziali, come aveva riferito il Washington Post. McCabe fu nominato direttore dell'Fbi ad interim dopo il licenziamento di James Comey, che stava coordinando le indagini sul Russiagate.