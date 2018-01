Oprah Winfrey,presidenza non m'interessa

NEW YORK, 25 GEN - "Non è una cosa che mi interessa. Non ho il Dna per farlo". Così Oprah Winfrey in un'intervista al magazine InStyle risponde a una domanda sulla sua possibile discesa in campo nel 2020 per la Casa Bianca. I rumors su una possibile candidatura di Winfrey si erano sollevati dopo il discorso 'presidenziale' della star del piccolo schermo ai Golden Globe.