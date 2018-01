Rep.Ceca:domani si vota per ballottaggio

PRAGA, 25 GEN - Domani e sabato gli 8,4 milioni di elettori cechi sono di nuovo chiamati alle urne per decidere al ballottaggio chi sarà il nuovo presidente della repubblica. I due sfidanti sono il presidente uscente Milos Zeman e lo scienziato Jiri Drahos. Tutti prevedono un testa a testa. Gli ultimi sondaggi danno Zeman al 45,5% e Drahos al 45%, e convengono che a decidere del vincitore saranno il 10% degli elettori ancora indecisi, l'affluenza alle urne, nonche' il voto dei cittadini cechi che vivono all'estero. Nel primo turno Zeman ha ottenuto quasi due milioni di voti (il 35,56%), Drahos circa 1,4 milioni (il 26,60%), ma potra' incassare la maggior parte dei voti di quattro candidati che nel primo turno non hanno avuto successo ed hanno espresso l'appoggio a Drahos. I seggi elettorali saranno aperti domani dalle ore 14 alle 22, sabato dalle 8 alle 14. I risultati saranno noti sabato in serata.