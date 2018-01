Corea Sud: Moon convoca riunione urgenza

PECHINO, 26 GEN - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha tenuto una riunione d'emergenza per sollecitare l'adozione delle misure più urgenti per "ridurre le conseguenze negative alle alle persone colpite e per evitare ulteriori danni" dopo l'incendio al Sejong Hospital, a Miryang, in cui sono morte 41 persone. Lo ha riferito l'Ufficio presidenziale prendendo atto che l'incidente aveva preso ormai le dimensioni di uno tra i più gravi della recente storia del Paese. Le immagini trasmesse dalle tv con sempre maggiore insistenza hanno infatti mostrato scene drammatiche e convulse dei soccorsi, tra decine di mezzi dispiegati e coi vigili del fuoco aiutati a loro volta, stremati dalla fatica e intossicati dal fumo denso.