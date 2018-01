Siria: Pkk, uccisi 7 civili ad Afrin

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 GEN - L'ala siriana del Pkk accusa l'aviazione turca di aver ucciso sette civili nelle ultime 24 ore nell'enclave curdo-siriana di Afrin, nel nord-ovest della Siria, dove la Turchia e le milizie arabe alleate conducono un offensiva di terra dal 20 gennaio scorso. In un comunicato citato da un sito di notizie curdo-siriano, le Forze siriane democratiche, piattaforma guidata dal Pkk siriano, affermano che sette civili, membri di una stessa famiglia di sfollati giunta dalla vicina regione di Idlib, sono stati uccisi nella notte nel distretto di Mabata, a seguito di un raid aereo turco. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.