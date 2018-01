Trump, America tornata a crescere

DAVOS, 26 GEN - "L'America sta di nuovo vedendo una forte crescita, in Borsa si sono creati 7.000 miliardi di dollari dalla mia elezione": Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento al Forum economico mondiale. "Sono qui per rappresentare gli interessi degli americani e per offrire un'amicizia nel costruire un mondo migliore", ha aggiunto Trump, sottolineando che "l'America e' aperta alle imprese ed e' tornata ancora una volta competitiva".