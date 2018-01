Trump, America first ma non da sola

DAVOS, 26 GEN - "Come presidente degli Stati Uniti metterò sempre l'America al primo posto, come gli altri leader mettono il loro Paese al primo posto. Venite in America. Io credo nell'America e la metterò sempre al primo posto. Ma non significa America alone". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump nel suo intervento al forum di Davos. "Quando gli Stati Uniti crescono, cresce tutto il mondo", ha detto.