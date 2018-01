Siria: ong, 1 mln bimbi senza aiuti

ROMA, 26 GEN - In Siria "un milione di bambini sono tagliati fuori dagli aiuti nel paese ha disperatamente bisogno dei negoziati di Vienna per riuscire a farcela": lo denuncia Save The Children in un comunicato. "Nel 2017 - si legge nel testo - il governo siriano ha approvato solo il 27% di tutte le richieste di invio di convogli di aiuto presentategli: a un milione di bambini in Siria è stato negato l'aiuto del quale avrebbero avuto bisogno". E sono "ancora oltre 2 milioni le persone - la metà delle quali bambini - in aree del paese difficilmente raggiungibili o "sotto assedio", dove nessuna agenzia è riuscita a entrare.