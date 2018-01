Siria: blocco opposizione non va a Sochi

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 GEN - Il principale blocco delle opposizioni siriane, l'Alto comitato per i negoziati (Hnc), non sarà lunedì a Sochi per partecipare ai colloqui di pace sponsorizzati dalla Russia. Lo ha annunciato l'organismo su Twitter, dopo un voto tenutosi a Vienna, dove sono in corso negoziati sotto l'egida dell'Onu. Esponenti delle opposizioni hanno accusato Mosca di volere ostacolare i negoziati promossi dalle Nazioni Unite, prima con le trattative alternative tenute ad Astana, e ora con quelle in programma appunto a Sochi. La conferenza è prevista a partire da lunedì in questa località sul Mar Nero, con la partecipazione di circa 1.600 rappresentanti del governo di Damasco e delle opposizioni.