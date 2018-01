Afghanistan: 4.300 bombe contro insorti

NEW DELHI, 27 GEN - L'aviazione Usa impegnata con la Coalizione internazionale in Afghanistan ha lanciato, nel 2017, 4.300 bombe per contrastare l'azione di talebani, Isis e altri gruppi antigovernativi. Lo ha reso noto la tv Tolo. Citando statistiche dell'Aeronautica militare statunitense, l'emittente ha precisato che l'anno scorso sul territorio afghano sono stati eseguiti il doppio dei raid rispetto ai due anni precedenti. A questa situazione si deve aggiungere che grazie all'arrivo di altri aerei, l'aviazione Usa accrescerà il proprio sostegno alle forze di sicurezza afghane. Nel 2017, emerge dalle statistiche, i velivoli americani e afghani hanno compiuto una media di 15 raid al giorno nel solo Afghanistan meridionale. La Missione 'Resolute Support' della Nato ha indicato al riguardo a Kabul che grazie alla nuova strategia messa a punto da Donald Trump per l'Asia meridionale e l'Afghanistan, il numero dei raid contro l'insorgenza dei talebani e dell'Isis è significativamente aumentato.