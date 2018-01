Molestie: scandalo travolge big casinò

NEW YORK, 27 GEN - Le accuse di molestie sessuali nei confronti del magnate dei casinò di Las Vegas, Steve Wynn, rischiano di rallentare la macchina di raccolta fondi dei repubblicani in vista delle elezioni di medio termine. Wynn, a capo dell'impero dei Wynn Resorts, è infatti il responsabile finanziario del Republican National Committee. Secondo indiscrezioni, Wynn sotto pressione potrebbe lasciare l'incarico ma i repubblicani tremano: con Wynn il Republican National Committe ha raccolto una cifra record nel 2017, anno non elettorale, chiudendolo con milioni di dollari in cassa in più rispetto ai democratici. E questo grazie alla capacità di Wynn di attirare finanziatori.