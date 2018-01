Trump a leader africani, 'vi rispetto'

NEW YORK, 27 GEN - Il presidente americano, Donald Trump, scrive ai leader dei paesi africani esprimendo il suo rispetto e promettendo una visita nel continente da parte del segretario di stato, Rex Tillerson, in marzo. La lettera datata giovedì arriva per l'apertura dei lavori del vertice dell'Unione Africana, dalla quale è attesa una risposta alle parole volgari usate da Trump per descrivere i paesi del continente. "Rispetto profondamente" gli africani, scrive Trump nella missiva.